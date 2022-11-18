В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 40 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823,889 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 44 случаях заражения.

За минувшие сутки скончался один человек из-за новой коронавирусной инфекции (накануне - 1). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 969 человек.

От COVID-19 вылечились 813,669 тыс. человек (+42 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 251 человек.

За сутки медики провели 1 571 тест на коронавирус против 1 983 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 353,252 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде