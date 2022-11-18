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Здравоохранение 18.11.2022 16:47

В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 40 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823,889 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 44 случаях заражения.

За минувшие сутки скончался один человек из-за новой коронавирусной инфекции (накануне - 1). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 969 человек.

От COVID-19 вылечились 813,669 тыс. человек (+42 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 251 человек.

За сутки медики провели 1 571 тест на коронавирус против 1 983 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 353,252 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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