Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили уверен, что представители радикальной оппозиции и их партнеры в Украине планировали открыть в Грузии "второй фронт" против РФ.

"Представители украинских властей открыто сказали, что хотят открыть второй фронт в Грузии. Это не спекуляция, не интерпретация и не выдуманная легенда. Я цитирую сказанные ими на пресс-конференции слова", - заявил в пятницу Гарибашвили в парламенте Грузии.

По его словам, союзники представителей властей Украины в Грузии и их партнеры, которые хотели открыть "второй фронт" в Грузии, пытались делать это путем проведения акций, демонстраций под требованием отставки правительства, а далее их целью было устроить революцию.

Он также заявил, что за несколько дней до местных выборов в Грузии (в октябре прошлого года) "они (оппозиция) привезли их бывшего лидера (Михаила Саакашвили) "с одной единственной целью, чтобы здесь произошла революция".

Гарибашвили отметил при этом, что на любые попытки устроить революцию в Грузии будет дан жесткий ответ, "чтобы ни у кого не было иллюзий".

Возвращаясь к теме "второго фронта", премьер напомнил, что оппозиционеры требовали от правительства принять чартерные самолеты (из Украины) и отправить из Грузии добровольцев для участия в боевых действиях.

"Конечно, это было рассчитано на то, что реакция России будет соответствующей и в стране, как их (оппозиционеров) коллеги и партнеры в Украине анонсировали, открылся бы второй фронт", - сказал Гарибашвили.

Премьер воздержался называть фамилии украинских чиновников, которых имеет в виду, отметив, что эти фамилии ничего для него не значат и не интересны грузинскому обществу, но подчеркнул, что в Грузии знают об их объявленных целях и задачах.

"Если бы они (оппозиция) были у власти, они разрушили бы страну окончательно, сдали бы России и страна потеряла бы суверенитет", - заявил премьер Грузии.

При это он напомнил, что Грузия активно поддерживает Украину на международной арене. По его словам, Грузия, как может, на всех уровнях сделала максимум, и грузинский народ также выразил солидарность, поддержку в отношении украинского народа.