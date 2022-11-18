ВТБ (Азербайджан) поддержал трейловый забег «Qalaalti trail»

ВТБ (Азербайджан) выступил официальным партнером соревнований по трейлраннингу «Qalaalti trail», прошедших вселе Галаалты Шабранского района. Участники преодолели маршрут, проходящий по лесу вблизи древней крепости Чираг Гала.

В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов, среди которых были как опытные бегуны, так и начинающие трейлраннеры. Забег проходил вдвух дистанцияхна выбор – 10 и 20 километров.

«ВТБ (Азербайджан) одной из своих миссий считает поддержку спортивных мероприятий, которые формируют здоровый образ жизни населения. Трейлраннинг для страны – молодая спортивная дисциплина, поэтому мы рады внести свой вклад в ее развитие и популяризацию. В прошлом году банк профинансировал проведение соревнований по трейлраннингу «Золотая Осень» и «Бегущий фламинго», турнир по спортивному ориентированию и открытое первенство горноспортивного клуба. В этом году поддержал национальную Федерацию атлетики в проведении очередного забега для любителей. Рассчитываем, что с каждым годом число таких мероприятий в республике будет расти, увлекая новых спортсменов не только в Азербайджане, но и привлекая к нам туристов», – заявил председатель правления ВТБ (Азербайджан) Игорь Окаев.

ВТБ (Азербайджан) активно поддерживает спортивные проекты в республике разного уровня. Ранее в этом году банк стал официальным спонсором Азербайджанской баскетбольной лиги, заключив годовой контракт с Федерацией баскетбола. Летом банк выступил организатором турнира по детскому футболу «Кубок ВТБ Азербайджан».

Справочно:

Трейлраннинг– спортивная дисциплина, подразумевающая бег поприродному рельефу всвободном темпе иливрамках соревнования. Включает всебя элементы кросса игорного бега. Главное отличие откроссового бега заключается вландшафте: длятрейлраннинга обычно выбирают холмы идаже горы (перепад высот может превышать более тысячи метров), атакже пустыни игустые леса.