Новый глава представительства Азербайджана при НАТО обменялся со Столтенбергом мнениями о перспективах партнерства с альянсом

Новый глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде сообщил, что провел встречу с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

«Сегодня я имел удовольствие встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и представить ему свои полномочия», - написал Гусейнзаде в твиттере.

Дипломат отметил, что обменялся со Столтенбергом мнениями о партнерстве Азербайджан-НАТО и перспективах сотрудничества.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 октября 2022 года подписал распоряжение о назначении Гусейнзаде главой представительства страны при НАТО.

Р.Ахмедов