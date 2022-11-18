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Внешняя политика 18.11.2022 17:15

Новый глава представительства Азербайджана при НАТО обменялся со Столтенбергом мнениями о перспективах партнерства с альянсом

Новый глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде сообщил, что провел встречу с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

«Сегодня я имел удовольствие встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и представить ему свои полномочия», - написал Гусейнзаде в твиттере.

Дипломат отметил, что обменялся со Столтенбергом мнениями о партнерстве Азербайджан-НАТО и перспективах сотрудничества.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 октября 2022 года подписал распоряжение о назначении Гусейнзаде главой представительства страны при НАТО.

Р.Ахмедов

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Тэги: НАТО, ПАРТНЕРСТВО


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