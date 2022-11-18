Туристическая отрасль Азербайджана восстановилась от последствий коронавируса на 50% - Нагиев

Туристический поток в Азербайджан за январь-октябрь 2022 год увеличился в 2,2 раза, заявил глава Госагентства по туризму (ГАТ) Азербайджана Фуад Нагиев.

«Восстановление туризма в Азербайджане после пандемии (коронавируса - ИФ) ускорилось. В январе-октябре 2022 года по сравнению с 2021 годом наблюдался рост на 118%, а в целом туристическая отрасль восстановилась на 50%», - отметил Нагиев.

Глава ГАТ добавил, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре идут интенсивные восстановительные работы. В частности, государство проводит широкомасштабные работы по восстановлению разрушенных памятников материального и культурного наследия, в том числе церквей и памятников, принадлежащих албано-христианской и кавказско-албанской культуре.

Нагиев также отметил, что в планы ГАТ на ближайшие годы входит развитие туризма культурного наследия, образовательного, цифрового и событийного туризма.

Х.Насирзаде