Шмыгаль: из-за российских обстрелов почти половина энергосистемы Украины выведена из строя

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что из-за российских обстрелов почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
«К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения... Почти половину нашей энергетической системы выведено из строя", - сказал Шмыгаль на совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом в пятницу в Киеве.
В связи с этим премьер подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительной поддержке со стороны партнеров, как в сфере энергетики, поставок дополнительного оборудования, так и в дополнительных финансовых ресурсах для закупок дополнительных объемов газа, и другой поддержки энергетического сектора.
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