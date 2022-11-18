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Регион 18.11.2022 18:49

Шмыгаль: из-за российских обстрелов почти половина энергосистемы Украины выведена из строя

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что из-за российских обстрелов почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

«К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения... Почти половину нашей энергетической системы выведено из строя", - сказал Шмыгаль на совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом в пятницу в Киеве.

В связи с этим премьер подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительной поддержке со стороны партнеров, как в сфере энергетики, поставок дополнительного оборудования, так и в дополнительных финансовых ресурсах для закупок дополнительных объемов газа, и другой поддержки энергетического сектора.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ОБСТРЕЛЫ, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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