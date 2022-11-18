Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов

ОАО «Азерсу» временно приостановило водоснабжение двух населенных пунктов Гейгельского района (запад страны) ввиду большой задолженности жителей за уже полученную воду.
«Общая дебиторская задолженность жителей поселка Гаджимелик и села Молладжалилли Гейгельского района составила 147 тыс. манатов. В целях привлечения абонентов к оплате было принято решение о временном прекращении подачи воды в качестве необходимой меры, о чем органы исполнительной власти и муниципалитеты были проинформированы заранее», - говорится в сообщении Азерсу.
Как отметили в обществе, в поселке Гаджимелик только 43 абонента из 312 платят за услуги, у оставшихся 269 абонентов образовалась суммарная задолженность в размере 74,698 тыс. манатов.
В селе Молладжалилли из 416 абонентов платят за услуги только 56, у оставшихся 360 абонентов образовался долг в 72,408 тыс. манатов.
Азерсу подчеркивает, что для обеспечения водой абонентов, которые своевременно платят за воду, Азерсу выделило 18-тонные водовозы.
Х.Насирзаде
Байрамов принял копию верительных грамот нового посла Ливии в Азербайджане
Новый глава представительства Азербайджана при НАТО обменялся со Столтенбергом мнениями о перспективах партнерства с альянсом
Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана подписало контракт на строительство водохранилища Забухчай в Зангезуре
Нефть ускорила падение, Brent опустилась ниже $88 за баррель впервые с начала октября
Власти Азербайджана до 2033г будут субсидировать выплаты на соцстрахование частного бизнеса, действующего в Карабахе и В.Зангезуре
Путин и Эрдоган обсудили перспективы создания в Турции «газового хаба» - Кремль
Туристическая отрасль Азербайджана восстановилась от последствий коронавируса на 50% - Нагиев
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19
Власти Катара запретили продажу алкогольного пива на стадионах во время проведения ЧМ-2022
Гарибашвили уверен, что оппозиция и представители властей Украины планировали открыть в Грузии "второй фронт" против РФ
В Украину доставлена уже 7-я гаубица Zuzana 2 - Минобороны Словакии
Украина будет в 2023г способна самостоятельно обеспечить все потребности сил обороны в бронежилетах и шлемах - Резников
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
ВТБ (Азербайджан) поддержал трейловый забег «Qalaalti trail»
AccessBank успешно завершил очередное увеличение капитала
Клиенты Yelo Bank смогут пополнять счет крупной наличной суммой с помощью терминала «КorpOn»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают