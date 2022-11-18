Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов

ОАО «Азерсу» временно приостановило водоснабжение двух населенных пунктов Гейгельского района (запад страны) ввиду большой задолженности жителей за уже полученную воду.

«Общая дебиторская задолженность жителей поселка Гаджимелик и села Молладжалилли Гейгельского района составила 147 тыс. манатов. В целях привлечения абонентов к оплате было принято решение о временном прекращении подачи воды в качестве необходимой меры, о чем органы исполнительной власти и муниципалитеты были проинформированы заранее», - говорится в сообщении Азерсу.

Как отметили в обществе, в поселке Гаджимелик только 43 абонента из 312 платят за услуги, у оставшихся 269 абонентов образовалась суммарная задолженность в размере 74,698 тыс. манатов.

В селе Молладжалилли из 416 абонентов платят за услуги только 56, у оставшихся 360 абонентов образовался долг в 72,408 тыс. манатов.

Азерсу подчеркивает, что для обеспечения водой абонентов, которые своевременно платят за воду, Азерсу выделило 18-тонные водовозы.

Х.Насирзаде