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Внешняя политика 18.11.2022 18:09

Байрамов принял копию верительных грамот нового посла Ливии в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 18 ноября провел встречу с новым послом Ливии в Азербайджане Али Салем Насером и принял копию его верительных грамот.

Как сообщает МИД Азербайджана, Байрамов и Насер обменялись мнения относительно дальнейшего двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ливией.

Говоря об исторических, религиозных и культурных связях между Азербайджаном и Ливией, министр подчеркнул высокий уровень политического диалога между двумя странами. В этой связи стороны выразили удовлетворение взаимной поддержкой и сотрудничеством, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, особенно в ООН, Организации исламского сотрудничества и Движении неприсоединения.

Посол, в свою очередь, выразил удовлетворение тем, что будет работать в Азербайджане. Насер отметил, что будет работать над дальнейшим укреплением и развитием отношений между странами по всем направлениям.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, ЛИВИЯ, ПОСОЛ


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