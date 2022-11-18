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Цена на нефть

17.11 $/bbl +/- WTI 81.64 -3.95 Brent 89.78 -3.08

ТЭК 18.11.2022 18:29

Нефть ускорила падение, Brent опустилась ниже $88 за баррель впервые с начала октября

Цены на нефть ускорили падение в пятницу на опасениях дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае и повышения ставок в США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $1,91 (2,13%) - до $87,87 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,67 (2,05%) - до $79,97 за баррель.

Накануне Китай сообщил о росте числа заболевших коронавирусом до 25,353 тыс. с 23,276 тыс. днем ранее.

Рост заболеваемости не позволяет надеяться, что в скором времени все эпидемиологические ограничения в стране будут сняты. Многие участники рынка рассчитывали на это, полагая, что такой сценарий может резко увеличить спрос на топливо со стороны крупнейшего импортера энергоносителей в мире.

Накануне глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сигнализировал, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки, её размер может на пике достичь 5-7% годовых.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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