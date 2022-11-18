Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в пятницу позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.
«18 ноября в 12:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису и Йухары Загалы Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района», - говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, в 17:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ )на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йухары Вейсялли Физулинского района.
Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.
Б.Рустамбеков
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