Ким Чен Ын назвал испытание новой ракеты свидетельством готовности Северной Кореи ответить на ядерные угрозы

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что осуществленное накануне испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17" стало свидетельством готовности Северной Кореи соответствующим образом отреагировать на ядерные угрозы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын, который лично руководил испытанием, сказал, что успешный пуск "подтвердил, что ядерные силы КНДР способны сдержать любую ядерную угрозу".
В сообщении говорится, что запущенная в пятницу ракета "Хвасон-17" преодолела расстояние в 999,2 км, полет продолжался 4 тыс. 135 секунд на максимальной высоте 6 тыс. 40,9 км.
Ранее агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных сообщало, что скорость полета ракеты достигала 22 Махов.
"Нынешний пуск МБР Северной Кореей является значительной провокацией и серьезным актом угрозы, который подрывает мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе, и является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - говорилось в сообщении Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.
Агентство Associated Press (АР) в сообщении отметило, что этот ракетный пуск "показал потенциальную способность (КНДР - ИФ) нанести ядерные удары по всей материковой части США".
Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи предупредил на этой неделе, что Пхеньян предпримет "более жесткие" военные действия, если Соединенные Штаты укрепят свои обязательства по "расширенному сдерживанию" перед региональными союзниками.
Расширенное сдерживание - обещание США использовать весь спектр своих военных возможностей - как ядерных, так и обычных, для защиты своих союзников.
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