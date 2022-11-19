Количество случаев COVID-19 в мире превысило 637,6 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 637 млн 606 тыс. 880, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 620 тыс. 4 человека.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило: США - 98 млн 301 тыс. 472 и 1 млн 77 тыс. 20; Индия - 44 млн 669 тыс. 748 и 530 тыс. 570; Франция - 37 млн 508 тыс. 185 и 159 тыс. 203; Бразилия - 34 млн 999 тыс. 495 и 688 тыс. 907; Германия - 36 млн 205 тыс. 405 и 156 тыс. 613.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 849,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 293 человека, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 412, в Бразилии - 3 тыс. 199, в Германии - 1 тыс. 867.
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