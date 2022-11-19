Ашхабад придает огромное значение саммиту Туркменистан-Азербайджан-Турция

Председатель верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил готовность Ашхабада принять саммит Туркменистан-Азербайджан-Турция.

«Огромное значение имеет (...) трехстороннее партнерство в формате «Туркменистан-Азербайджан-Турция». Достигнута договоренность о проведении в нашей стране саммита глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции, и мы готовы принять у нас эту встречу высокого уровня», - заявил на встрече со спикером турецкого парламента Мустафой Шентопом в Ашхабаде Бердымухамедов, слова которого приводит Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

Он отметил, что в рамках подготовки к саммиту проходят встречи министров иностранных дел, транспорта и энергетики стран, ведется работа над документами, которые будут подписаны в ходе встречи высокого уровня, и предложил организовать встречу глав МИД трех государств с целью завершения подготовительных процессов.

Саммит Туркменистан-Азербайджан-Турция, как ожидается, пройдет в начале декабря.

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