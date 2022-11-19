В Азербайджане за 10 месяцев средний размер пенсии вырос на 12%

За 10 месяцев 2022 года среднемесячной размер пенсии в Азербайджане вырос на 12% до 371 маната, сообщили в субботу в министерстве труда и социальной защиты населения страны.

«В январе-октябре 2022 года среднемесячный размер пенсии увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 371 манат, в том числе среднемесячный размер пенсии по возрасту увеличился на 11% и достиг 399 манатов», - говорится в сообщении ведомства.

Р.Керимов