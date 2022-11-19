В Азербайджане за 10 месяцев средний размер пенсии вырос на 12%

За 10 месяцев 2022 года среднемесячной размер пенсии в Азербайджане вырос на 12% до 371 маната, сообщили в субботу в министерстве труда и социальной защиты населения страны.
«В январе-октябре 2022 года среднемесячный размер пенсии увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 371 манат, в том числе среднемесячный размер пенсии по возрасту увеличился на 11% и достиг 399 манатов», - говорится в сообщении ведомства.
Р.Керимов
Гафарова примет участие в заседании ГА АИПА в Пномпене
Ашхабад придает огромное значение саммиту Туркменистан-Азербайджан-Турция
Поставки азербайджанского газа по TAP в Европу превысили 18 млрд кубометров
Четырехдневная рабочая неделя стала стандартной для 40% компаний - EY
Право экспорта продукции в Азербайджан получило еще 21 российское предприятие
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
В Москве назвали провокацией отказ Лаврову в участии в заседании СМИД в Польше
В НАТО сочли небезопасным облет своих кораблей, совершенный самолетами РФ
«Росатом» начал строительство второго энергоблока АЭС «Эль Дабаа» в Египте
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
ВТБ (Азербайджан) поддержал трейловый забег «Qalaalti trail»
AccessBank успешно завершил очередное увеличение капитала
Клиенты Yelo Bank смогут пополнять счет крупной наличной суммой с помощью терминала «КorpOn»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают