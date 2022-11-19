Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.11 $/bbl +/- WTI 81.64 -3.95 Brent 89.78 -3.08

Социум 19.11.2022 11:35

В Азербайджане за 10 месяцев средний размер пенсии вырос на 12%

За 10 месяцев 2022 года среднемесячной размер пенсии в Азербайджане вырос на 12% до 371 маната, сообщили в субботу в министерстве труда и социальной защиты населения страны.

«В январе-октябре 2022 года среднемесячный размер пенсии увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 371 манат, в том числе среднемесячный размер пенсии по возрасту увеличился на 11% и достиг 399 манатов», - говорится в сообщении ведомства.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕНСИЯ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Россией в области пенсионного обеспечения В Азербайджане в первом квартале 2022г средний размер пенсии вырос на 9,4% В Азербайджане в 2021г средний размер пенсии вырос на 9% Средний размер пенсии в Азербайджане составляет около $119 Баку и Москва обсудили перспективы сотрудничества в области пенсионного обеспечения Средний размер пенсии в Азербайджане составляет около $118 - ГФСЗ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az