Первая миссия японского грузового корабля HTV-X на МКС состоится в 2024 году

Первый полет японского грузового космического корабля HTV-X к Международной космической станции (МКС) запланирован на 2024 год, сообщил в субботу руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.
"HTV-X дебютирует в 2024 году, мы работаем вместе с нашими японскими коллегами над осуществлением дебютного полета корабля к Международной космической станции в 2024 году", - сказал Монтальбано в ходе брифинга NASA.
Он отметил, что детальное планирование того, какую полезную нагрузку будет доставлять на станцию японский "грузовик", начнется в 2023 году.
Новый автоматический грузовой корабль HTV-X, разрабатываемый Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), придет на смену предыдущей модели японских "грузовиков" HTV, которые летали к МКС в рамках миссий по доставке полезных грузов с 2009 по 2020 год.
По данным JAXA, корабль сможет доставлять на станцию около 4 тонн герметизированной полезной нагрузки, оставаясь в пристыкованном к станции положении в течение полугода.
В настоящий момент полезная нагрузка, припасы и топливо доставляются на МКС с помощью трех грузовых кораблей - американского Cygnus компании Northrop Grumman и Cargo Dragon компании SpaceX, а также российского "Прогресс МС".
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