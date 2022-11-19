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Дальнее зарубежье 19.11.2022 12:00

Первая миссия японского грузового корабля HTV-X на МКС состоится в 2024 году

Первый полет японского грузового космического корабля HTV-X к Международной космической станции (МКС) запланирован на 2024 год, сообщил в субботу руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

"HTV-X дебютирует в 2024 году, мы работаем вместе с нашими японскими коллегами над осуществлением дебютного полета корабля к Международной космической станции в 2024 году", - сказал Монтальбано в ходе брифинга NASA.

Он отметил, что детальное планирование того, какую полезную нагрузку будет доставлять на станцию японский "грузовик", начнется в 2023 году.

Новый автоматический грузовой корабль HTV-X, разрабатываемый Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), придет на смену предыдущей модели японских "грузовиков" HTV, которые летали к МКС в рамках миссий по доставке полезных грузов с 2009 по 2020 год.

По данным JAXA, корабль сможет доставлять на станцию около 4 тонн герметизированной полезной нагрузки, оставаясь в пристыкованном к станции положении в течение полугода.

В настоящий момент полезная нагрузка, припасы и топливо доставляются на МКС с помощью трех грузовых кораблей - американского Cygnus компании Northrop Grumman и Cargo Dragon компании SpaceX, а также российского "Прогресс МС".

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Тэги: ЯПОНИЯ, МКС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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