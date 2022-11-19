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СНГ 19.11.2022 13:00

Парламент Таджикистана ратифицировал Соглашение о юрисдикции сил ОДКБ

Маджлиси Намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана ратифицировала Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием сил и средств системы коллективной безопасности на территории государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Соглашение состоит из преамбулы и 22 статей в целях взаимодействия по вопросам юрисдикции дел, связанных с временным пребыванием сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на территории государств-членов этой Организации", - говорится в сообщении пресс-служба парламента Таджикистана.

На заседании также было рассмотрено Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) ОДКБ, Протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года. Депутаты Маджлиси Намояндагон одобрили Соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана по обмену и взаимной защите секретной информации.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ОДКБ


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