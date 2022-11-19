Парламент Таджикистана ратифицировал Соглашение о юрисдикции сил ОДКБ

Маджлиси Намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана ратифицировала Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием сил и средств системы коллективной безопасности на территории государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Соглашение состоит из преамбулы и 22 статей в целях взаимодействия по вопросам юрисдикции дел, связанных с временным пребыванием сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на территории государств-членов этой Организации", - говорится в сообщении пресс-служба парламента Таджикистана.
На заседании также было рассмотрено Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) ОДКБ, Протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года. Депутаты Маджлиси Намояндагон одобрили Соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана по обмену и взаимной защите секретной информации.
Гафарова примет участие в заседании ГА АИПА в Пномпене
Ашхабад придает огромное значение саммиту Туркменистан-Азербайджан-Турция
Поставки азербайджанского газа по TAP в Европу превысили 18 млрд кубометров
Четырехдневная рабочая неделя стала стандартной для 40% компаний - EY
Право экспорта продукции в Азербайджан получило еще 21 российское предприятие
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 15%
В России за сутки COVID-19 заболели более 5,4 тыс. человек
В Азербайджане за 10 месяцев средний размер пенсии вырос на 12%
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
ВТБ (Азербайджан) поддержал трейловый забег «Qalaalti trail»
AccessBank успешно завершил очередное увеличение капитала
Клиенты Yelo Bank смогут пополнять счет крупной наличной суммой с помощью терминала «КorpOn»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают