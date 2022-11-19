В Бишкеке сообщили о готовности Кыргызстана и Таджикистана пойти на взаимные уступки в вопросе о границе

Кыргызстан и Таджикистан пришли к пониманию в вопросе описания общей границы, сообщил в субботу глава кыргызского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.
"Недавно был в Душанбе во главе с нашей комиссией, провели с таджикской стороной переговоры, начали решать вопросы по границе. Сейчас мы нашли общий язык, готовы идти на уступки друг другу", - заявил Ташиев в интервью кыргызскому "Region TV".
"Условия по границе будут предоставлены парламенту. После обсуждения в парламенте примем решение, президенты подпишут, и проблема между двумя государствами решится", - сказал Ташиев.
17 ноября президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что власти страны до конца года планируют завершить процесс описания границ с Таджикистаном.
"Сегодня мы поставили точку в вопросе с границей с Узбекистаном. С Таджикистаном также планируем решить вопрос, до конца года обратимся в парламент с соответствующим предложением", - сообщил Жапаров на заседании парламента Кыргызстана.
Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет около 980 км, из которых более 450 км не делимитированы и не демаркированы.
Гафарова примет участие в заседании ГА АИПА в Пномпене
Ашхабад придает огромное значение саммиту Туркменистан-Азербайджан-Турция
Поставки азербайджанского газа по TAP в Европу превысили 18 млрд кубометров
Четырехдневная рабочая неделя стала стандартной для 40% компаний - EY
Право экспорта продукции в Азербайджан получило еще 21 российское предприятие
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 15%
В России за сутки COVID-19 заболели более 5,4 тыс. человек
В Азербайджане за 10 месяцев средний размер пенсии вырос на 12%
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
ВТБ (Азербайджан) поддержал трейловый забег «Qalaalti trail»
AccessBank успешно завершил очередное увеличение капитала
Клиенты Yelo Bank смогут пополнять счет крупной наличной суммой с помощью терминала «КorpOn»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают