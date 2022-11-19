В Бишкеке сообщили о готовности Кыргызстана и Таджикистана пойти на взаимные уступки в вопросе о границе

Кыргызстан и Таджикистан пришли к пониманию в вопросе описания общей границы, сообщил в субботу глава кыргызского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.

"Недавно был в Душанбе во главе с нашей комиссией, провели с таджикской стороной переговоры, начали решать вопросы по границе. Сейчас мы нашли общий язык, готовы идти на уступки друг другу", - заявил Ташиев в интервью кыргызскому "Region TV".

"Условия по границе будут предоставлены парламенту. После обсуждения в парламенте примем решение, президенты подпишут, и проблема между двумя государствами решится", - сказал Ташиев.

17 ноября президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что власти страны до конца года планируют завершить процесс описания границ с Таджикистаном.

"Сегодня мы поставили точку в вопросе с границей с Узбекистаном. С Таджикистаном также планируем решить вопрос, до конца года обратимся в парламент с соответствующим предложением", - сообщил Жапаров на заседании парламента Кыргызстана.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет около 980 км, из которых более 450 км не делимитированы и не демаркированы.