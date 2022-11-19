В России за сутки COVID-19 заболели более 5,4 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил более 5,4 тыс. случаев, скончались 62 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"В РФ выявлено 5 445 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 063 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 6,4%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 32 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 тыс. 546 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.

За минувшие сутки скончались 62 человека, накануне сообщалось о 60 умерших.

"Выздоровел за сутки 6 621 человек, или на 3,9% меньше в сравнении с 18 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 531 тыс. 012 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 391 тыс. 395 человек умерли и 20 млн 939 тыс. 481 выздоровел.