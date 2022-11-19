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Дальнее зарубежье 19.11.2022 13:30

Участники саммита АТЭС констатировали наличие разных оценок событий в Украине

Участники саммита АТЭС в Таиланде в итоговой декларации заявили о наличии разных точек зрения на события в Украине.

Так, в заявлении по итогам лидерской встречи отмечается, что "большинство участников решительно осудили" боевые действия в Украине.

"Были и другие точки зрения и оценки по поводу ситуации и санкций", - говорится в документе.

"Мы признаём, что форум АТЭС не предназначен для решения проблем в сфере безопасности. Однако мы отмечаем, что подобные проблемы могут сильно влиять на мировую экономику", - подчёркивается в нем.

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Тэги: АТЭС, УКРАИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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