Поставки азербайджанского газа по TAP в Европу превысили 18 млрд кубометров

Объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года, превысил 18 млрд кубометров, сообщила трубопроводная компания TAP AG.
«С начала коммерческих операций по TAP безопасно транспортировано более 18 млрд кубометров газа в Грецию, Болгарию и Италию», - говорится в сообщении, размещенном в микроблоге компании в твиттере.
«Пропускная способность TAP может быть поэтапно удвоена, чтобы внести дополнительный вклад в энергетическую безопасность Европы», - добавили в TAP AG.
Как сообщалось ранее, в 2021 году Азербайджан экспортировал 19 млрд кубометров газа. При этом с 31 декабря 2020 года впервые начались поставки в Европу - Италию, Грецию и Болгарию, - объем которых в 2021 году составил 8,2 млрд кубометров. В 2022 году объем экспорта прогнозируется на уровне 22-23 млрд кубометров, в том числе в Европу - 11,5 млрд кубометров.
Р.Керимов
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