Германия поставила Украине уже 30 зенитных установок Gepard - посольство

Германия поставила Украине 30 зенитных установок Gepard, которые стали эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136, сообщает посольство Германии в Украине. "На защите украинского неба: с начала полномасштабной войны Германия поставила Украине 30 зенитных установок Gepard. Gepard стал эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136. Его используют для защиты украинской критической инфраструктуры", - сказано в сообщении в Twitter.

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