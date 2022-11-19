Гафарова примет участие в заседании ГА АИПА в Пномпене

Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова в воскресенье отправится в Камбоджу, где примет участие в 43-м заседании генеральной ассамблеи (ГА) Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA/АИПА). Об этом в субботу сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте Азербайджана.

«Азербайджанская парламентская делегация под руководством председателя Милли меджлиса (парламента Азербайджана - ИФ-Аз) Сахибы Гафаровой 20 ноября отбывает в Камбоджу. (...) Наша делегация примет участие в 43-м заседании генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН в Пномпене», - говорится в сообщении.

Р.Керимов