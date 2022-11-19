В Москве назвали провокацией отказ Лаврову в участии в заседании СМИД в Польше

В Москве назвали провокационным решение Польши отказать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании совета глав МИД ОБСЕ, считают, что такое решение несовместимо со статусом председателя организации.

"Решение Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в г.Лодзь 1-2 декабря с.г. беспрецедентно и провокационно. Оно несовместимо со статусом председателя Организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства", - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном в субботу на сайте ведомства.

В нем констатируется, что Польшей "нарушены Правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение СМИД ОБСЕ в Порту (2002 г.) о принципах работы действующего председательства".

МИД РФ отмечает, что в течение всего года вместо укрепления ОБСЕ Варшава рушила еe основы, "делала все что могла для эрозии основополагающей для Организации культуры консенсуса, стимулировала опасные центробежные тенденции": "Большинство ключевых мероприятий было отменено или проводилось в "суррогатном" формате, причем с неконсенсусной и даже подрывной повесткой дня. Правила процедуры не соблюдались. В директивных органах стараниями председательства царил хаос. Тем самым продемонстрирована полная неспособность занимать столь ответственный пост. Варшава дискредитировала не только себя, но и нанесла невосполнимый ущерб авторитету всей Организации в целом".

"Неприемлемый выпад против России в контексте СМИД - кульминация всего "антипредседательства" Польши в организации", - подчеркивается в заявлении. "Подобными разрушительными решениями поляки при поддержке своих единомышленников по западному лагерю толкают ОБСЕ в пропасть, лишают еe последних шансов проявить свою востребованность в деле укрепления безопасности и налаживания сотрудничества, ради чего она и создавалась", - заявили на Смоленской площади.

В заявлении выражена убежденность в том, что "все здравомыслящие политики разделяют позицию российской стороны о недопустимости подобных действий и дадут им принципиальную оценку" - соответствующий запрос был направлен в пятницу всем государствам-участникам ОБСЕ.

МИД РФ информирует, что российскую делегацию на СМИД ОБСЕ возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.