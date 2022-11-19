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Дальнее зарубежье 19.11.2022 17:19

Участники саммита АТЭС назвали приоритетом восстановление пострадавших от последствий COVID-19 сфер экономики

Восстановление сфер экономики, сильнее всего пострадавших от последствий пандемии COVID-19 - один из важнейших приоритетов, говорится в заявлении лидеров экономик-участниц форума АТЭС в Таиланде.

"Мы признаём насущную потребность повышения конкурентоспособности сектора услуг, особенно в туристической, транспортной и других сферах, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19", - говорится в документе.

Авторы заявления отметили, что "активизировали усилия по ответу на пандемию COVID-19 и смягчению ее воздействия на наши народы и экономики с целью укрепления здоровья и благополучия людей, повышения общего уровня жизни всех и каждого".

"Наш приоритет в деле постпандемийного восстановления экономики - проведение структурной реформы, ориентированной на обеспечение всеобъемлющего, устойчивого и инновационного роста. Это предусматривает создание благоприятных условий для всех категорий бизнеса, прежде всего микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и стартапов, а также сотрудничество в целях расширения возможностей для их конкурентоспособности, целевой специализации, инновационного характера и выхода на международные рынки", - подчеркивается в заявлении.

Участники саммита заверили, что продолжают активно выделять ресурсы для борьбы с самой пандемией COVID-19, в частности - на вакцинацию населения, а также - на подготовку на случай возникновения иных угроз для мирового здравоохранения.

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Тэги: МИР, АТЭС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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