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Здравоохранение 19.11.2022 17:44

Бакинский филиал Сеченовского университета потратит более 2 млн манатов на закупку симуляционного оборудования и расходных материалов

Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова (Сеченовского университета) направит более 2 млн манатов на закупку симуляционного оборудования и расходных материалов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с ООО «SOLAMEDICAL» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 2 млн 96 тыс. 725,04 маната.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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