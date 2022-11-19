Бакинский филиал Сеченовского университета потратит более 2 млн манатов на закупку симуляционного оборудования и расходных материалов

Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова (Сеченовского университета) направит более 2 млн манатов на закупку симуляционного оборудования и расходных материалов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, с ООО «SOLAMEDICAL» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 2 млн 96 тыс. 725,04 маната.
Р.Керимов
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