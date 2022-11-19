Власти Антверпена обеспокоены объемами хранящегося на складах конфискованного кокаина

В министерстве юстиции Бельгии пытаются найти решение, как надежно обезопасить от возможных нападений преступников залежи на складах антверпенской таможни конфискованного кокаина, который соответствующие службы не успевают сжигать.
Бельгийские СМИ сообщили в субботу, что таможня, полиция и прокуратура конфисковали в 2021 году около 90 тонн кокаина в порту Антверпена. Это исторический рекорд, однако всё указывает на то, что в 2022 году он будет побит. Таможенники полагают, что общий объем конфискованного наркотика в нынешнем году достигнет 100 тонн.
Однако эффективная работа правозащитников по препятствованию поставкам в Европу кокаина, как отмечают фламандские газеты De Standaard и Gazet van Antwerpen, создают своеобразную проблему, связанную с безопасностью хранения конфискованного "товара".
Мусоросжигательные предприятия, имеющие соответствующее разрешение на уничтожение наркотиков, не в состоянии быстро сжигать весь конфискованный кокаин, накопившийся на складах таможни в ожидании ликвидации.
Прокурор и бургомистр Антверпена встревожены этой ситуацией, чреватой тем, что склады наркотика, будучи привлекательной приманкой для криминальных кругов, могут подвергнуться нападению банд с целью захватить часть конфискованного. В связи с этим они обратились к министру юстиции Бельгии Винсенту Ван Кикенборну с выражением своих опасений и получили заверение, что министерство ищет решение для этой проблемы.
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