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Дальнее зарубежье 19.11.2022 18:30

Делегации на конференции ООН по климату все еще не согласовали финальный документ

Участники переговоров по проблеме климата на конференции ООН COP27 в Египте в субботу пока не могут согласовать итоговый документ, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает со ссылкой на участников переговоров, что разногласия сохраняются по целому ряду ключевых вопросов - таким, как тема фондов для помощи наиболее бедным странам, сильно страдающим от последствий потепления климата.

Изначально предполагалось, что финальный документ будет готов в пятницу. Однако в итоге переговоры пришлось продлить на сутки в надежде на то, что участники все же смогут прийти к консенсусу.

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Тэги: ЕГИПЕТ, КЛИМАТ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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