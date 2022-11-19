Делегации на конференции ООН по климату все еще не согласовали финальный документ

Участники переговоров по проблеме климата на конференции ООН COP27 в Египте в субботу пока не могут согласовать итоговый документ, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает со ссылкой на участников переговоров, что разногласия сохраняются по целому ряду ключевых вопросов - таким, как тема фондов для помощи наиболее бедным странам, сильно страдающим от последствий потепления климата.

Изначально предполагалось, что финальный документ будет готов в пятницу. Однако в итоге переговоры пришлось продлить на сутки в надежде на то, что участники все же смогут прийти к консенсусу.