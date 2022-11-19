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Социум 19.11.2022 20:47

Алиев освободил Асланова от должности председателя правления АЗЕРТАДЖ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение об освобождении Аслана Асланова от должности председателя правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

«Постановляю освободить Аслана Ахмед оглу Асланова от должности председателя правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)», - говорится в документе, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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