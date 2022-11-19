Алиев освободил Асланова от должности председателя правления АЗЕРТАДЖ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение об освобождении Аслана Асланова от должности председателя правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).
«Постановляю освободить Аслана Ахмед оглу Асланова от должности председателя правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)», - говорится в документе, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.
Р.Керимов
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