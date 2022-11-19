В ЕС выразили обеспокоенность в связи с пуском КНДР баллистической ракеты

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель распространил в субботу заявление от имени Евросоюза, в котором осуждается пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, попавшей 18 ноября в воды исключительной экономической зоне Японии.
"ЕС глубоко обеспокоен такими опасными, незаконными и безответственными действиями. Продолжающиеся усилия Пхеньяна по разработке все более опасных средств доставки оружия массового уничтожения угрожают всем странам. ЕС призывает КНДР немедленно прекратить дестабилизирующие действия, нарушающие резолюции Совета безопасности ООН и повышающие международную и региональную напряженность", - говорится в опубликованном в Брюсселе коммюнике.
В ЕС настаивают на том, что "КНДР должна полностью, поддающимся проверке и необратимым образом отказаться от всего своего ядерного оружия, любого другого оружия массового уничтожения, баллистических ракетных программ и существующих ядерных программ и немедленно прекратить всю связанную с этим деятельность".
В заявлении Борреля подчеркивается, что "КНДР не может и никогда не будет иметь статус ядерной державы по Договору о нераспространении ядерного оружия".
Высокий представитель ЕС по иностранным делам также напомнил об обязанности всех членов ООН принять меры для полного выполнения санкций, введенных Советом безопасности ООН в отношении КНДР.
ЕС выразил свою солидарность с Японией и Республикой Корея и вновь призвал КНДР возобновить конструктивный диалог со всеми основными заинтересованными сторонами.
В пятницу японские СМИ сообщили, что межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная КНДР, приземлилась в исключительной экономической зоне Японии.
Министерство обороны Японии заявило, что Северная Корея запустила ракету класса МБР в восточном направлении в 10:14 (5:14 по бакинскому времени) в пятницу. Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи также подтвердил запуск. Южнокорейские военные отметили, что ракета была запущена в восточном направлении из Сунана недалеко от Пхеньяна.
По оценкам министерства обороны Японии, ракета приземлилась в водах близ острова Хоккайдо.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил запуск, заявив, что не может мириться с "такими частыми провокациями".
Министерство обороны Японии сообщило, что в этом году КНДР производила запуск ракет 34 раза. 10 раз были запущены межконтинентальные баллистические ракеты. Последний такой запуск состоялся 3 ноября.
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