Минобороны Турции сообщило о проведении воздушной операции на севере Ирака и Сирии

Министерство обороны Турции сообщило о проведении воздушной операции, охватившей часть Сирии и Ирака.
В распространенном заявлении министерства говорится, что "воздушная операция была проведена в северном Ираке и Сирии, на территориях, которые "используются террористами в качестве баз для нападений на Турцию".
В нем подчеркивается, что операция была проведена "в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН".
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