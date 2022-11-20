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Регион 20.11.2022 10:12

Минобороны Турции сообщило о проведении воздушной операции на севере Ирака и Сирии

Министерство обороны Турции сообщило о проведении воздушной операции, охватившей часть Сирии и Ирака.

В распространенном заявлении министерства говорится, что "воздушная операция была проведена в северном Ираке и Сирии, на территориях, которые "используются террористами в качестве баз для нападений на Турцию".

В нем подчеркивается, что операция была проведена "в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН".

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ


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