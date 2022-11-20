Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.11 $/bbl +/- WTI 81.64 -3.95 Brent 89.78 -3.08

СНГ 20.11.2022 11:07

Обладатель «Золотого мяча» Бензема из-за травмы пропустит ЧМ

Нападающий сборной Франции по футболу Карим Бензема не сможет сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре из-за травмы, сообщается на сайте Федерации футбола Франции.

У 34-летнего футболиста диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра.

Ранее в субботу французский форвард вынужден был прервать тренировку в составе национальной команды. Бензема был доставлен в больницу в Дохе на МРТ, обследование подтвердило травму. Ее характер требует трехнедельного периода восстановления.

Нападающий "Реала" Бензема в 2022 году впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту планеты.

В "Реале" Бензема пять раз выиграл Лигу чемпионов УЕФА, по четыре раза – Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании, Суперкубок Испании, два раза – Кубок Испании.

До "Реала" он играл в "Лионе", где четыре раза выиграл чемпионат Франции, два раза – Суперкубок Франции, один раз – Кубок Франции.

ЧМ в Катаре стартует 20 ноября. На групповом этапе сборная Франции сыграет с Австралией (22 ноября), Данией (26 ноября), Тунисом (30 ноября).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАТАР, СПОРТ, ФУТБОЛ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az