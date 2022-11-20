Обладатель «Золотого мяча» Бензема из-за травмы пропустит ЧМ

Нападающий сборной Франции по футболу Карим Бензема не сможет сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре из-за травмы, сообщается на сайте Федерации футбола Франции.
У 34-летнего футболиста диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра.
Ранее в субботу французский форвард вынужден был прервать тренировку в составе национальной команды. Бензема был доставлен в больницу в Дохе на МРТ, обследование подтвердило травму. Ее характер требует трехнедельного периода восстановления.
Нападающий "Реала" Бензема в 2022 году впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту планеты.
В "Реале" Бензема пять раз выиграл Лигу чемпионов УЕФА, по четыре раза – Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании, Суперкубок Испании, два раза – Кубок Испании.
До "Реала" он играл в "Лионе", где четыре раза выиграл чемпионат Франции, два раза – Суперкубок Франции, один раз – Кубок Франции.
ЧМ в Катаре стартует 20 ноября. На групповом этапе сборная Франции сыграет с Австралией (22 ноября), Данией (26 ноября), Тунисом (30 ноября).
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