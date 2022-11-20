Трампу восстановили аккаунт в Twitter

Аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа в соцсети Twitter вновь стал доступен. Ранее новый глава соцсети Илон Маск устроил голосование по вопросу, возвращать ли бывшему американскому лидеру доступ к его странице.

Как отмечает The Guardian, в голосовании приняли более 15 млн пользователей. "За" высказались 51,8% участников.

"Люди сказали свое слово. Аккаунт Трампа будет восстановлен", - написал Маск. Он добавил, что в голосовании участвовало много ботов, и заявил, что с влиянием ботов на голосования в соцсети нужно бороться.

Вскоре после этого замороженный в начале 2021 года аккаунт Трампа вновь появился в твиттере, причем все сообщения экс-президента сохранились.

АР отмечает, что каких-либо новых твитов Трамп пока не написал.

Аккаунт был заблокирован после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пытались захватить Капитолий. Тогдашнее руководство соцсети посчитало, что твиты Трампа, вероятно, поощряли и вдохновляли участников вторжения.

Сам 45-й президент США ранее не выражал желания возвращаться в Twitter: "Не вижу никаких причин для этого", - сказал Трамп в ходе видеоконференции республиканцев.

Трамп заявляет, что намерен оставаться в своей новой соцсети Truth Social.