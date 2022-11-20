Токаев анонсировал изменения в правительстве Казахстана после президентских выборов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешнее правительство республики продолжит работу после президентских выборов, но в кадровом составе будут проведены некоторые изменения.
"Правительство останется работать, но точечные изменения в составе правительства (...) будут произведены", - заявил Токаев журналистам в воскресенье в Астане.
Он также отметил, что такого рода изменения будут "и в других ведомствах".
Внеочередные президентские выборы проходят в Казахстане в воскресенье.
Отвечая на вопрос журналистов о сроках проведения парламентских выборов в стране, Токаев заявил, что сделает на этот счет специальное заявление в конце года. Ранее в послании народу Казахстана Токаев анонсировал парламентские выборы на первую половину 2023 года.
Президент считает, что до начала парламентских выборов в Казахстане будут зарегистрированы несколько новых партий. "Мы говорили о том, что новые партии получат регистрацию, этот процесс идет", - сказал Токаев.
"Я полагаю, что до начала парламентских выборов, все же несколько партий смогут выполнить надлежащие условия и получить регистрацию. Я считаю, что это в наших интересах", - отметил он.
Президент заявил также о необходимости закона о возврате незаконно вывезенного капитала. "Планомерная государством работа будет продолжаться, я об этом уже говорил (по возврату незаконно вывезенного капитала - ИФ-К). Создана специальная комиссия во главе с генеральным прокурором, я лично курирую работу этой комиссии. Полагаю, что со временем мы должны принять закон о возврате незаконно вывезенных капиталов из нашей страны", - сказал Токаев.
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