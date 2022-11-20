В России за сутки COVID-19 заболели более 5,2 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 5,2 тыс. случаев, скончались 59 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"В РФ выявлено 5 217 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 641 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,7%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в 13 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 58 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах, уточнили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 тыс. 445 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 228. При этом суточная заболеваемость держится на уровне значений конца июля.
За минувшие сутки скончались 59 человек, накануне сообщалось о 62 умерших.
"Выздоровели за сутки 4 443 человека, или на 32,9% меньше в сравнении с 19 ноября", - говорится в сообщении.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 536 тыс. 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 391 тыс. 454 умерших и 20 млн 943 тыс. 924 выздоровевших.
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