Акар заявил об уничтожении объектов террористов на севере Ирака и Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, лично руководивший воздушной операцией "Пенче-Кылыч", сообщил об уничтожении объектов террористов на севере Сирии и Ирака.

"В ходе операции на севере Сирии и Ирака уничтожены убежища, укрытия и склады, а также так называемые базы террористов", - заявил Акар, слова которого приводит "Анадолу".

"Удары наносились исключительно по террористам и их объектам", - добавил глава военного ведомства.

По его словам, операция "Пенче-Кылыч" была тщательно спланирована и успешно реализована. Акар заявил, что Анкара и впредь продолжит давать решительный ответ на любые провокации и угрозы.

Ранее министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении воздушной операции "Пенче-Кылыч", направленной на "ликвидацию террористической угрозы на севере Сирии и Ирака".

Там заметили, что операция была проведена "в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН".

Отмечается, что турецкие военные самолеты нанесли точечные удары по целям и благополучно вернулись на свои базы.

В свою очередь "Анадолу" сообщает, что приказ на проведение операции "Пенче-Кылыч" отдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении с саммита G20 в Индонезии.