Участники встречи ООН по климату остались недовольны текстом итоговой декларации

Встреча ООН по климату (СОР27) завершила работу в Шарм-эш-Шейхе в ночь на воскресенье, на два дня позже запланированного срока. Все это время участники пытались согласовать итоговую декларацию.

По данным Associated Press, этот документ предусматривает, в частности, создание фонда, который первоначально будет формироваться из взносов развитых стран, а также от частных лиц, общественных организаций и международных финансовых институтов. Средства из этого фонда будут направляться странам, которые наиболее страдают от климатических изменений.

Страны ЕС и США выступили с требованием, чтобы взносы в этот фонд в обязательном порядке делал бы Китай. Соглашения по этому пункту не достигли, однако эта мера остается на стадии рассмотрения.

Многие участники встречи высказали разочарование ее итогами. В частности, они обратили внимание на то, что в итоговую декларацию не вошел пункт о необходимости резкого сокращения выбросов парниковых газов.

Так, генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя итоги встречи, заявил: "Наша планета продолжает оставаться в "палате интенсивной терапии". Прямо сейчас нам нужно резко ограничить выбросы, но на этой встрече этой проблемы не коснулись. Фонд крайне необходим, но это не ответ, если из-за климатических изменений в океане исчезнет небольшое островное государство или весь африканский континент превратится в пустыню".

Он вновь напомнил "о красной линии, которую нельзя пересекать" - об ограничении повышения температуры полутора градусами Цельсия.

На это, и на некоторые другие аспекты, не вошедшие в заключительный текст, обратил внимание и государственный секретарь Великобритании по промышленности, энергетике и промышленной стратегии Алок Шарма: "О необходимости ограничения выбросов до 2025 года нам говорили ученые. В тексте об этом нет ничего. Об уменьшении использования угля и другого ископаемого топлива в тексте нет ничего".

О неудаче встречи заявил и исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии и глава переговорной команды ЕС на COP27 Франс Тиммерманс.

"В документе недостаточно говорится о дополнительных усилиях, которые должны принять на себя основные страны, которые выбрасывают в атмосферу максимальные объемы парниковых газов", - сказал он. По его словам, в декларации не отражается подтвержденная на встрече в Глазго (СОР26) в прошлом году вера в достижение целей, указанных в Парижском соглашении по климату.

В документе "нет ничего о том, что мы обратим внимание на разрыв между тем, что говорят климатологи, и нашей климатической политикой", считает Тиммерманс.

"Мы (ЕС) стараемся не сходить с пути и остаемся приверженными ограничению выбросов парниковых газов к 2025 году, чтоб сохранить уровень глобального потепления на отметке в полтора градуса Цельсия. Здесь мы услышали, что эти цели поддерживают более 80-ти стран, но, к сожалению, в документе это не отражается", - добавил Тиммерманс.

Конференция ООН по климату COP27 стартовала в Шарм-эш-Шейхе 6 ноября.