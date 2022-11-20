Гросси призвал прекратить обстрелы ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в воскресенье выступил с призывом незамедлительно прекратить обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Новости, которые мы получили от нашей группы вчера и сегодня утром, вызывают глубокую обеспокоенность. Взрывы прогремели на территории этой крупной АЭС, и это абсолютно неприемлемо. Это должно прекратиться незамедлительно. Как я уже говорил неоднократно - это игра с огнем", - цитирует слова Гросси сайт МАГАТЭ.

Расположенная в Энергодаре ЗАЭС считается крупнейшей в Европе по установленной мощности атомной станцией. С 28 февраля она контролируется российской армией.