Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.11 $/bbl +/- WTI 81.64 -3.95 Brent 89.78 -3.08

Дальнее зарубежье 20.11.2022 16:30

Гросси призвал прекратить обстрелы ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в воскресенье выступил с призывом незамедлительно прекратить обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Новости, которые мы получили от нашей группы вчера и сегодня утром, вызывают глубокую обеспокоенность. Взрывы прогремели на территории этой крупной АЭС, и это абсолютно неприемлемо. Это должно прекратиться незамедлительно. Как я уже говорил неоднократно - это игра с огнем", - цитирует слова Гросси сайт МАГАТЭ.

Расположенная в Энергодаре ЗАЭС считается крупнейшей в Европе по установленной мощности атомной станцией. С 28 февраля она контролируется российской армией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МАГАТЭ, ЗАЭС, РАФАЭЛЬ ГРОССИ


Похожие новости


Гросси запросит скорейшего создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС Гросси заявил о начале консультаций по вопросу создания зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС Двое инспекторов МАГАТЭ останутся на ЗАЭС на постоянной основе - Гросси Делегация МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на этой неделе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az