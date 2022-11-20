В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 8,8%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 31 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 тыс. 954, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 34 случая. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 8,8%.

За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне умерли трое больных COVID-19).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 972 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 813 тыс. 750 человек (+29 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 232 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 620 тестов на коронавирус против 2 тыс. 84 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 356 тыс. 956 тестов на COVID-19.

Р.Керимов