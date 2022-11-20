На месте падения ракеты в Пшеводуве завершились следственные действия

Следователи в воскресенье завершили все необходимые действия на месте падения ракеты в польском населенном пункте Пшеводув.

"На месте происшествия в Пшеводуве уже нет военных. Представители спецслужб, следователи и эксперты завершили работы на месте взрыва. На въезде в населенный пункт также нет полицейских патрулей", - сообщает польское радио.

Во вторник вечером польское радио сообщило о попадании ракеты в зерносушилку в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден и другие лидеры сошлись во мнении, что на территории Пшеводува упала ракета, выпущенная украинской ПВО.

Расследование продолжается. В нем принимают участие польские, американские и украинские эксперты.