Конференция по климату COP27 не достигла важных целей - глава ЕК

Конференция по климату COP27 знаменует собой небольшой шаг к климатической справедливости, но для планеты нужно гораздо больше, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"COP27 сохранила цель (ограничения потепления климата - ИФ) в 1,5 градуса по Цельсию. Однако, к сожалению, она не сдержала обязательств основных мировых источников выбросов по поэтапному отказу от ископаемого топлива, а также новых обязательств по смягчению последствий изменения климата", - заявила глава ЕК в воскресенье по случаю завершения в Шарм-эш-Шейхе (Египет) всемирной климатической конференции.
По ее словам, международное сообщество "лечило некоторые симптомы, но не вылечило пациента от лихорадки".
"Я рада, что конференция COP27 открыла новую главу о финансировании убытков и ущерба и заложила основу для нового подхода к солидарности между нуждающимися и теми, кто в состоянии помочь. Мы восстанавливаем доверие. Это имеет решающее значение для продвижения вперед, потому что не может быть устойчивых действий против изменения климата без климатической справедливости", - говорится в заявлении фон дер Ляйен, опубликованном в Брюсселе.
По ее словам, несмотря на разочаровывающий результат COP27, ЕС будет продолжать придерживаться прежнего "зеленого курса" и программы Евросоюза по обеспечению энергетической независимости и отказу от ископаемых источников энергии REPowerEU, чтобы сохранить цели Парижского соглашения.
"Я выражаю сердечную благодарность переговорной группе ЕС в Шарм-эш-Шейхе за ее решительный настрой и напряженную работу на протяжении всей конференции", - подытожила глава Еврокомиссии.
В ночь на воскресенье, на два дня позже запланированного срока, конференция ООН по климату завершила работу в Шарм-эш-Шейхе. Все это время участники пытались согласовать итоговую декларацию.
Многие участники встречи высказали разочарование ее итогами. В частности, они обратили внимание на то, что в декларацию не вошел пункт о необходимости резкого сокращения выбросов парниковых газов.
"В документе недостаточно говорится о дополнительных усилиях, которые должны принять на себя основные страны, выбрасывающие в атмосферу максимальные объемы парниковых газов", - сказал исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии и глава переговорной команды ЕК Франс Тиммерманс. Он полагает, что в декларации не отражается подтвержденная на встрече в Глазго (СОР26) в прошлом году вера в достижение целей, указанных в Парижском соглашении по климату.
"Мы (ЕС) стараемся не сходить с пути и остаемся приверженными ограничению выбросов парниковых газов к 2025 году, чтобы сохранить уровень глобального потепления на отметке в полтора градуса по Цельсию. Здесь мы услышали, что эти цели поддерживают более 80 стран, но, к сожалению, в документе это не отражается", - добавил Тиммерманс.
Гафарова прибыла в Камбоджу для участия в заседании ГА АИПА
Гасанов и Ганц обсудили перспективы военно-технического сотрудничества Баку и Тель-Авива
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с Гасановым
Поставки азербайджанского газа по TAP в Европу превысили 18 млрд кубометров
Четырехдневная рабочая неделя стала стандартной для 40% компаний - EY
Право экспорта продукции в Азербайджан получило еще 21 российское предприятие
Сборная Эквадора победила Катар в матче открытия ЧМ по футболу
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 8,8%
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
ВТБ (Азербайджан) поддержал трейловый забег «Qalaalti trail»
AccessBank успешно завершил очередное увеличение капитала
Клиенты Yelo Bank смогут пополнять счет крупной наличной суммой с помощью терминала «КorpOn»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают