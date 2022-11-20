Конференция по климату COP27 не достигла важных целей - глава ЕК

Конференция по климату COP27 знаменует собой небольшой шаг к климатической справедливости, но для планеты нужно гораздо больше, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"COP27 сохранила цель (ограничения потепления климата - ИФ) в 1,5 градуса по Цельсию. Однако, к сожалению, она не сдержала обязательств основных мировых источников выбросов по поэтапному отказу от ископаемого топлива, а также новых обязательств по смягчению последствий изменения климата", - заявила глава ЕК в воскресенье по случаю завершения в Шарм-эш-Шейхе (Египет) всемирной климатической конференции.

По ее словам, международное сообщество "лечило некоторые симптомы, но не вылечило пациента от лихорадки".

"Я рада, что конференция COP27 открыла новую главу о финансировании убытков и ущерба и заложила основу для нового подхода к солидарности между нуждающимися и теми, кто в состоянии помочь. Мы восстанавливаем доверие. Это имеет решающее значение для продвижения вперед, потому что не может быть устойчивых действий против изменения климата без климатической справедливости", - говорится в заявлении фон дер Ляйен, опубликованном в Брюсселе.

По ее словам, несмотря на разочаровывающий результат COP27, ЕС будет продолжать придерживаться прежнего "зеленого курса" и программы Евросоюза по обеспечению энергетической независимости и отказу от ископаемых источников энергии REPowerEU, чтобы сохранить цели Парижского соглашения.

"Я выражаю сердечную благодарность переговорной группе ЕС в Шарм-эш-Шейхе за ее решительный настрой и напряженную работу на протяжении всей конференции", - подытожила глава Еврокомиссии.

В ночь на воскресенье, на два дня позже запланированного срока, конференция ООН по климату завершила работу в Шарм-эш-Шейхе. Все это время участники пытались согласовать итоговую декларацию.

Многие участники встречи высказали разочарование ее итогами. В частности, они обратили внимание на то, что в декларацию не вошел пункт о необходимости резкого сокращения выбросов парниковых газов.

"В документе недостаточно говорится о дополнительных усилиях, которые должны принять на себя основные страны, выбрасывающие в атмосферу максимальные объемы парниковых газов", - сказал исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии и глава переговорной команды ЕК Франс Тиммерманс. Он полагает, что в декларации не отражается подтвержденная на встрече в Глазго (СОР26) в прошлом году вера в достижение целей, указанных в Парижском соглашении по климату.

"Мы (ЕС) стараемся не сходить с пути и остаемся приверженными ограничению выбросов парниковых газов к 2025 году, чтобы сохранить уровень глобального потепления на отметке в полтора градуса по Цельсию. Здесь мы услышали, что эти цели поддерживают более 80 стран, но, к сожалению, в документе это не отражается", - добавил Тиммерманс.