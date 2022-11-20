Эстонская оппозиция пойдет на парламентские выборы под лозунгом «Спасем Эстонию»

Руководство крупнейшей оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) утвердило на состоявшемся в воскресенье собрании уполномоченных лозунг "Спасем Эстонию", с которым она выйдет на предстоящие 5 марта парламентские выборы.
Как заявил председатель EKRE Мартин Хельме (Martin Helme), "Эстония оказалась в критической ситуации".
По его словам, нынешнее правительство загоняет народ в нищету.
"В Эстонии самый высокий уровень инфляции в Европе, что означает, что эстонское население беднеет самыми быстрыми темпами в Европе. Правительство не предлагает никакого облегчения. Предприятия закрывают свои двери, люди мерзнут дома и на работе. Обдирание народа на рынке электроэнергии продолжается", - сказал Хельме.
Он пообещал, что EKRE не допустит массового разорения из-за безумного роста цен и того, чтобы под предлогом "зеленой революции" они остались бы без теплых домов и автомобилей.
Хельме отметил, что ни в советские времена, ни при царе, ни в предыдущий период "никогда не было такого большого притока иностранцев в Эстонию, как сейчас".
"Массовая иммиграция взвинчивает цены на недвижимость, работающие за более низкую заплату иммигранты снижают общий уровень заработной платы", - считает он.
Хельме высказался за повышение обороноспособности страны, увеличение расходов на оборону как минимум до 3 процентов от ВВП.
На предстоящих выборах на карту поставлено выживание Эстонии, считает лидер партии.
Гафарова прибыла в Камбоджу для участия в заседании ГА АИПА
Гасанов и Ганц обсудили перспективы военно-технического сотрудничества Баку и Тель-Авива
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с Гасановым
Поставки азербайджанского газа по TAP в Европу превысили 18 млрд кубометров
Четырехдневная рабочая неделя стала стандартной для 40% компаний - EY
Право экспорта продукции в Азербайджан получило еще 21 российское предприятие
Сборная Эквадора победила Катар в матче открытия ЧМ по футболу
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 8,8%
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
ВТБ (Азербайджан) поддержал трейловый забег «Qalaalti trail»
AccessBank успешно завершил очередное увеличение капитала
Клиенты Yelo Bank смогут пополнять счет крупной наличной суммой с помощью терминала «КorpOn»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают