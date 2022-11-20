Эстонская оппозиция пойдет на парламентские выборы под лозунгом «Спасем Эстонию»

Руководство крупнейшей оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) утвердило на состоявшемся в воскресенье собрании уполномоченных лозунг "Спасем Эстонию", с которым она выйдет на предстоящие 5 марта парламентские выборы.

Как заявил председатель EKRE Мартин Хельме (Martin Helme), "Эстония оказалась в критической ситуации".

По его словам, нынешнее правительство загоняет народ в нищету.

"В Эстонии самый высокий уровень инфляции в Европе, что означает, что эстонское население беднеет самыми быстрыми темпами в Европе. Правительство не предлагает никакого облегчения. Предприятия закрывают свои двери, люди мерзнут дома и на работе. Обдирание народа на рынке электроэнергии продолжается", - сказал Хельме.

Он пообещал, что EKRE не допустит массового разорения из-за безумного роста цен и того, чтобы под предлогом "зеленой революции" они остались бы без теплых домов и автомобилей.

Хельме отметил, что ни в советские времена, ни при царе, ни в предыдущий период "никогда не было такого большого притока иностранцев в Эстонию, как сейчас".

"Массовая иммиграция взвинчивает цены на недвижимость, работающие за более низкую заплату иммигранты снижают общий уровень заработной платы", - считает он.

Хельме высказался за повышение обороноспособности страны, увеличение расходов на оборону как минимум до 3 процентов от ВВП.

На предстоящих выборах на карту поставлено выживание Эстонии, считает лидер партии.