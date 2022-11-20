Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.11 $/bbl +/- WTI 81.64 -3.95 Brent 89.78 -3.08

Дальнее зарубежье 20.11.2022 19:30

США поставили Украине более 230 артиллерийских систем

Соединенные Штаты с конца февраля 2022 года поставили Украине 236 артиллерийских систем, следует из данных Госдепа, размещенных на его сайте.

Украина, в частности, получила 142 буксируемые 155-мм гаубицы M777A2 и 36 105-мм гаубиц. Также было поставлено 38 реактивных систем залпового огня HIMARS и 20 120-мм минометов.

По данным транспортного командования Вооруженных сил США, Киев получил более 1 млн артиллерийских снарядов, 108,5 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 46 радаров, 10,2 тыс. автоматов и пистолетов, более 70 млн патронов для стрелкового оружия и 26 патрульных катеров.

Для доставки вооружения тяжелые транспортные самолеты - как военные, так и зафрахтованные Пентагоном - совершили 878 рейсов в Европу. Задействованы были также 48 кораблей и 4 тыс. трейлеров.

Всего Украине поставлено более 88 тыс. тонн вооружений и военной техники. Общая сумма американской военной помощи Украине с конца февраля достигла 21,5 млрд долл.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, ОРУЖИЕ


Похожие новости


Республиканцы в Палате представителей Конгресса США потребовали провести аудит средств, выделенных на поддержку Киева Рябков: предостерегаем США от того, чтобы стать стороной горячего конфликта Остин заявил об эффективном применении переданных Украине ЗРК NASAMS США изучают возможности модификации беспилотника Gray Eagle таким образом, чтобы его можно было поставлять Украине - CNN Байден и Си Цзиньпин на встрече обсудили Украину, отметили недопустимость применения ядерного оружия - Белый дом Салливан анонсировал новый пакет военной помощи США Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az