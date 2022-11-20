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СНГ 20.11.2022 19:45

Подоляк рассказал, в каком оружии нуждается Киев

Советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк рассказал о потребностях украинской армии в военной помощи от стран-партнеров.

"Нам еще нужно от 150 до 200 танков, около 300 бронеавтомобилей, 100 артиллерийских систем, 50–70 реактивных систем залпового огня, в том числе грозных американских Himars, которых в Украине уже есть несколько штук, а также 10–15 установок ПВО, чтобы закрыть небо", - сказал Подоляк в интервью AFP по итогам визита в Киев премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который сообщил о поставках в Украину систем ПВО.

Советник главы ОП также упомянул американские ракеты Atacms, дальность которых составляет 300 км, тогда как дальность имеющихся у Украины вооружений едва превышает 80 км. По мнению Подоляка, такие ракеты "приблизят окончание войны", позволив Украине "уничтожить крупные российские военные склады".

При этом он подчеркнул, что Киеву "не нужно" атаковать военные объекты непосредственно на территории РФ, а "война закончится, когда мы восстановим контроль над нашими границами, и когда Россия будет бояться Украину".

Подоляк также отметил, что попытки Запада убедить Украину вести переговоры с РФ являются "странными" и означают, что страна, "которая восстанавливает контроль над своей территорией, должна капитулировать перед страной, которая проигрывает".

По его словам, Москва не делала "никаких прямых предложений" Киеву о мирных переговорах, предпочитая передавать их через посредников и даже поднимая возможность прекращения огня. "Россия не хочет переговоров. Россия проводит коммуникационную кампанию под названием "переговоры"… Просто будет тянуть время. В разведке подготовит мобилизованные силы, найдет дополнительное вооружение и укрепит позиции", - предупредил советник главы ОП.

Чиновник подчеркнул, что Украина не может позволить себе паузы в своем контрнаступлении, несмотря на приход зимних холодов и снегопадов, которые усложняют ситуацию на местах. "Сегодня даже небольшая пауза лишь увеличит потери Украины", - сказал он.

В связи с этим украинские власти призывают к увеличению поставок западных вооружений, что "очень важно" зимой, добавил Подоляк.

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Тэги: УКРАИНА, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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