Предварительные итоги голосования на выборах главы Казахстана огласят в понедельник

Предварительные итоги голосования на внеочередных президентских выборах в Казахстане будут оглашены в понедельник, сообщил секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман.
"Мы планируем, что завтра будут предварительные итоги", - сообщил он, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, когда будет сообщено о предварительных итогах голосования.
По его словам, о предварительных данных по итоговой явке избирателей Центризбирком проинформирует сегодня в 22:00 (20:00 по бакинскому времени).
По состоянию на 20:00 воскресенья (18:00 по бакинскому времени) на выборах президента Казахстана проголосовало 69,31% граждан республики, имеющих право голоса, сообщил Ерман.
По его данным, из более 11 млн 950 тыс. человек, которые обладают избирательным правом, участие в голосовании приняли 8 млн 282 тыс. 607 граждан.
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