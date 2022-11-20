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СНГ 20.11.2022 20:00

Предварительные итоги голосования на выборах главы Казахстана огласят в понедельник

Предварительные итоги голосования на внеочередных президентских выборах в Казахстане будут оглашены в понедельник, сообщил секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман.

"Мы планируем, что завтра будут предварительные итоги", - сообщил он, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, когда будет сообщено о предварительных итогах голосования.

По его словам, о предварительных данных по итоговой явке избирателей Центризбирком проинформирует сегодня в 22:00 (20:00 по бакинскому времени).

По состоянию на 20:00 воскресенья (18:00 по бакинскому времени) на выборах президента Казахстана проголосовало 69,31% граждан республики, имеющих право голоса, сообщил Ерман.

По его данным, из более 11 млн 950 тыс. человек, которые обладают избирательным правом, участие в голосовании приняли 8 млн 282 тыс. 607 граждан.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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