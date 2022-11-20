Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.11 $/bbl +/- WTI 81.64 -3.95 Brent 89.78 -3.08

Внешняя политика 20.11.2022 20:15

Гафарова прибыла в Камбоджу для участия в заседании ГА АИПА

Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова в воскресенье прибыла в Камбоджу, где примет участие в 43-м заседании генеральной ассамблеи (ГА) Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA/АИПА). Об этом сообщили в парламенте Азербайджана.

«Возглавляемая председателем Милли меджлиса (парламента Азербайджана - ИФ-Аз) Сахибой Гафаровой парламентская делегация 20 ноября прибыла в Камбоджу. (...) Азербайджанская делегация примет участие в 43-м заседании генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН в Пномпене», - говорится в сообщении.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАМБОДЖА, ПАРЛАМЕНТ, АИПА


Похожие новости


Гафарова примет участие в заседании ГА АИПА в Пномпене Баку и Пномпень договорились освободить обладателей диппаспортов от визовых требований Камбоджа готова подписать меморандум о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере туризма Азербайджан и Камбоджа ведут переговоры по инвестиционному сотрудничеству

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az