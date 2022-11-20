Гафарова прибыла в Камбоджу для участия в заседании ГА АИПА

Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова в воскресенье прибыла в Камбоджу, где примет участие в 43-м заседании генеральной ассамблеи (ГА) Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA/АИПА). Об этом сообщили в парламенте Азербайджана.

«Возглавляемая председателем Милли меджлиса (парламента Азербайджана - ИФ-Аз) Сахибой Гафаровой парламентская делегация 20 ноября прибыла в Камбоджу. (...) Азербайджанская делегация примет участие в 43-м заседании генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН в Пномпене», - говорится в сообщении.

Р.Керимов