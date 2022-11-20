Франция передала Украине ЗРК Crotale и РСЗО LRU

Украинские военные получили 2 зенитных ракетных комплекса Crotale для защиты неба и 2 реактивных системы залпового огня LRU от Франции, заявил глава оборонного ведомства страны Себастьян Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche, которое цитирует BFMTV.

Французский министр обороны также рассказал, что Париж передал Киеву уже хорошо известные установки Caesar, а также ракеты "Милан" и "Мистраль", около 60 бронетранспортеров VAB, приборы ночного видения, противотанковые мины и средства защиты от ядерной, бактериологической и химической угрозы.

По словам Лекорню, недавно украинское правительство запросило у Парижа радиолокационные станции, и в данный момент Франция рассматривает указанный запрос.

Кроме того, Франция планирует обучить до 2 000 украинских солдат, а также поможет другим европейским государствам ремонтировать и восстанавливать военную технику для Сил обороны Украины в логистическом центре в Словакии.

Crotale – французский зенитный ракетный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с воздушными целями на средних, малых и предельно малых высотах. Преимущественно используется как средство ПВО для стратегически важных объектов, важных опорных пунктов, центров управления и т.д. Также может использоваться для непосредственного прикрытия подразделений в бою.

Реактивная система залпового огня LRU M270 – французский модернизированный аналог HIMARS на гусеничной платформе.