Явка избирателей на выборах президента Казахстана предварительно составила 69,43%

По предварительным данным, явка избирателей на состоявшихся в воскресенье внеочередных выборах президента Казахстана составила 69,43%, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров.
"Предварительная явка избирателей составила 69,43%", - сообщил Петров на брифинге в ЦИК в воскресенье.
По его данным, из более 11 млн 950 тыс. человек, которые обладают избирательным правом, участие в голосовании приняли 8 млн 299 тыс. 501 гражданин.
На всех избирательных участках страны голосование завершено. Предварительные итоги результатов голосования будут оглашены в понедельник.
В ходе выборов казахстанцам предстояло сделать выбор из шести кандидатов. Наряду с действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым (выдвинут народной коалицией общественно-политических сил), на пост главы государства претендуют Нурлан Ауесбаев (кандидат от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП)), Мейрам Кажыкен (от республиканского объединения "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат"), Жигули Дайрабаев (от народно-демократической патриотической партии "Ауыл"), Каракат Абден (от альянса соцработников), Салтанат Турсынбекова (от общественного объединения "Казак аналары - дестурге жол" (Казахские матери - путь к обычаям).
Гафарова прибыла в Камбоджу для участия в заседании ГА АИПА
Гасанов и Ганц обсудили перспективы военно-технического сотрудничества Баку и Тель-Авива
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с Гасановым
Поставки азербайджанского газа по TAP в Европу превысили 18 млрд кубометров
Четырехдневная рабочая неделя стала стандартной для 40% компаний - EY
Право экспорта продукции в Азербайджан получило еще 21 российское предприятие
Сборная Эквадора победила Катар в матче открытия ЧМ по футболу
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 8,8%
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
ВТБ (Азербайджан) поддержал трейловый забег «Qalaalti trail»
AccessBank успешно завершил очередное увеличение капитала
Клиенты Yelo Bank смогут пополнять счет крупной наличной суммой с помощью терминала «КorpOn»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают