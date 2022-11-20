Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.11 $/bbl +/- WTI 81.64 -3.95 Brent 89.78 -3.08

СНГ 20.11.2022 21:15

Явка избирателей на выборах президента Казахстана предварительно составила 69,43%

По предварительным данным, явка избирателей на состоявшихся в воскресенье внеочередных выборах президента Казахстана составила 69,43%, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров.

"Предварительная явка избирателей составила 69,43%", - сообщил Петров на брифинге в ЦИК в воскресенье.

По его данным, из более 11 млн 950 тыс. человек, которые обладают избирательным правом, участие в голосовании приняли 8 млн 299 тыс. 501 гражданин.

На всех избирательных участках страны голосование завершено. Предварительные итоги результатов голосования будут оглашены в понедельник.

В ходе выборов казахстанцам предстояло сделать выбор из шести кандидатов. Наряду с действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым (выдвинут народной коалицией общественно-политических сил), на пост главы государства претендуют Нурлан Ауесбаев (кандидат от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП)), Мейрам Кажыкен (от республиканского объединения "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат"), Жигули Дайрабаев (от народно-демократической патриотической партии "Ауыл"), Каракат Абден (от альянса соцработников), Салтанат Турсынбекова (от общественного объединения "Казак аналары - дестурге жол" (Казахские матери - путь к обычаям).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Назарбаев заявил о поддержке кандидатуры Токаева на выборах президента Казахстана В Казахстане началось голосование на выборах главы государства В Казахстане началось выдвижение кандидатов в президенты Внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября Токаев предложил провести парламентские выборы в Казахстане в первой половине 2023 года В Казахстане на 10 января назначены выборы в мажилис

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az