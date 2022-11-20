Явка избирателей на выборах президента Казахстана предварительно составила 69,43%

По предварительным данным, явка избирателей на состоявшихся в воскресенье внеочередных выборах президента Казахстана составила 69,43%, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров.

"Предварительная явка избирателей составила 69,43%", - сообщил Петров на брифинге в ЦИК в воскресенье.

По его данным, из более 11 млн 950 тыс. человек, которые обладают избирательным правом, участие в голосовании приняли 8 млн 299 тыс. 501 гражданин.

На всех избирательных участках страны голосование завершено. Предварительные итоги результатов голосования будут оглашены в понедельник.

В ходе выборов казахстанцам предстояло сделать выбор из шести кандидатов. Наряду с действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым (выдвинут народной коалицией общественно-политических сил), на пост главы государства претендуют Нурлан Ауесбаев (кандидат от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП)), Мейрам Кажыкен (от республиканского объединения "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат"), Жигули Дайрабаев (от народно-демократической патриотической партии "Ауыл"), Каракат Абден (от альянса соцработников), Салтанат Турсынбекова (от общественного объединения "Казак аналары - дестурге жол" (Казахские матери - путь к обычаям).