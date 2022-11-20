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Спорт 20.11.2022 22:17

Сборная Эквадора победила Катар в матче открытия ЧМ по футболу

Футболисты сборной Катара со счетом 0:2 потерпели поражение от Эквадора в матче открытия домашнего чемпионата мира-2022.

Оба гола на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль Хаур провел Эннер Валенсия - на 16-й (с пенальти) и 31-й минутах. Он же стал автором отмененного из-за офсайда на 5-й минуте гола.

Команды представляют группу А, другие участники которой – сборные Сенегала и Нидерландов – встретятся в понедельник (начало - 20:00 по бакинскому времени). Также 21 ноября в борьбу вступают команды группы В: в 17:00 стартует матч Англия - Иран, в 23:00 начнется встреча США - Уэльс.

ЧМ-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря. В турнире принимают участие 32 сборные.

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Тэги: КАТАР, СПОРТ, ФУТБОЛ, ЧМ-2022

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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