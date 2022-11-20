Сборная Эквадора победила Катар в матче открытия ЧМ по футболу

Футболисты сборной Катара со счетом 0:2 потерпели поражение от Эквадора в матче открытия домашнего чемпионата мира-2022.
Оба гола на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль Хаур провел Эннер Валенсия - на 16-й (с пенальти) и 31-й минутах. Он же стал автором отмененного из-за офсайда на 5-й минуте гола.
Команды представляют группу А, другие участники которой – сборные Сенегала и Нидерландов – встретятся в понедельник (начало - 20:00 по бакинскому времени). Также 21 ноября в борьбу вступают команды группы В: в 17:00 стартует матч Англия - Иран, в 23:00 начнется встреча США - Уэльс.
ЧМ-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря. В турнире принимают участие 32 сборные.
Гафарова прибыла в Камбоджу для участия в заседании ГА АИПА
Гасанов и Ганц обсудили перспективы военно-технического сотрудничества Баку и Тель-Авива
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с Гасановым
Поставки азербайджанского газа по TAP в Европу превысили 18 млрд кубометров
Четырехдневная рабочая неделя стала стандартной для 40% компаний - EY
Право экспорта продукции в Азербайджан получило еще 21 российское предприятие
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Явка избирателей на выборах президента Казахстана предварительно составила 69,43%
Франция передала Украине ЗРК Crotale и РСЗО LRU
Предварительные итоги голосования на выборах главы Казахстана огласят в понедельник
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
ВТБ (Азербайджан) поддержал трейловый забег «Qalaalti trail»
AccessBank успешно завершил очередное увеличение капитала
Клиенты Yelo Bank смогут пополнять счет крупной наличной суммой с помощью терминала «КorpOn»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают