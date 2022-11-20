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СНГ 20.11.2022 22:30

Токаев лидирует на выборах президента Казахстана, получив более 80% голосов

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на выборах главы государства в воскресенье, по данным экзит-полов международного института региональных исследований "Открытое общество", занимает первое место, получив более 80% голосов избирателей.

По данным института, продемонстрированным в эфире гостелеканала "Казахстан", Токаев набрал 82,45% голосов избирателей, на втором месте графа "Против всех" с 5,2% голосов. При этом Институт общественной политики партии "Amanat" (бывшая "Nur Otan") приводит результаты экзит-полов, по которым за Токаева проголосовали 85,52% казахстанцев, отметку в графе "против всех" поставили 3,40% избирателей.

Как сообщалось, на внеочередных выборах президента Казахстана в воскресенье проголосовало 69,43% граждан республики, имеющих право голоса.

ЦИК Казахстана планирует объявить предварительные итоги выборов в понедельник в первой половине дня.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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