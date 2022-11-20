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СНГ 20.11.2022 23:08

Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных президентских выборах, сообщила пресс-служба Назарбаева.

"Искренне поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента Республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте первого президента.

"Желаю, чтобы вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа", - говорится в поздравлении Назарбаева.

По данным экзит-полов нескольких казахстанских институтов и общественных объединений, Токаев одержал уверенную победу на выборах президента Казахстана, набрав свыше 80% голосов избирателей.

ЦИК Казахстана планирует объявить предварительные итоги выборов в понедельник в первой половине дня.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ


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